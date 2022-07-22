Самый титулованный футболист в истории перешел в мексиканский «Пумас»

О сроках соглашения не сообщается. 15 июня Алвес покинул испанскую "Барселону", за которую выступал с 2008 по 2016 год, а также с ноября 2021-го по июнь 2022-го, за каталонский клуб бразилец провел 407 матчей, забил 22 гола и отдал 104 результативные передачи.

Алвесу 39 лет, в разное время он также выступал за бразильскую "Баию", испанскую "Севилью", итальянский "Ювентус" и французский ПСЖ. Защитник является самым титулованным футболистом в истории, в его активе 43 трофея. Алвес становился шестикратным чемпионом Испании, двукратным чемпионом Франции, чемпионом Италии, три раза побеждал в Лиге чемпионов, дважды - в Кубке УЕФА, трижды - в Суперкубке УЕФА. В составе сборной Бразилии он по два раза выиграл Кубок конфедераций (2009, 2013) и Кубок Америки (2007, 2019), а также стал олимпийским чемпионом в Токио.