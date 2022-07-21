Игнатьев будет получать 1 млн рублей в месяц в «Локомотиве»

Стали известны финансовые детали контракта форварда Ивана Игнатьева с «Локомотивом».
23-летний нападающий будет зарабатывать в московской команде один миллион рублей в месяц, сообщает «Матч ТВ».
Также в договоре, который будет подписан по схеме «1+2, предусмотрены бонусы за голевые действия и появление на поле в стартовом составе.
Игнатьев переходит в «Локомотив» бесплатно после расторжения контракта с «Рубином».
В прошлом сезоне форвард провел 14 матчей в РПЛ за «Рубин» и «Крылья Советов», забив 1 мяч.