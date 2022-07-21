Игнатьев будет получать 1 млн рублей в месяц в «Локомотиве»

Стали известны финансовые детали контракта форварда Ивана Игнатьева с «Локомотивом».

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23-летний нападающий будет зарабатывать в московской команде один миллион рублей в месяц, сообщает «Матч ТВ».

Также в договоре, который будет подписан по схеме «1+2, предусмотрены бонусы за голевые действия и появление на поле в стартовом составе.

Игнатьев переходит в «Локомотив» бесплатно после расторжения контракта с «Рубином».