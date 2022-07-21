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47 минут назад

Иван Игнатьев будет получать 1 млн рублей в месяц в «Локомотиве»

Sports.ru

Стали известны финансовые детали контракта форварда Ивана Игнатьева с «Локомотивом».

Игнатьев будет получать 1 млн рублей в месяц в «Локомотиве»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

23-летний нападающий будет зарабатывать в московской команде один миллион рублей в месяц, сообщает «Матч ТВ».

Также в договоре, который будет подписан по схеме «1+2, предусмотрены бонусы за голевые действия и появление на поле в стартовом составе.

Игнатьев переходит в «Локомотив» бесплатно после расторжения контракта с «Рубином».

В прошлом сезоне форвард провел 14 матчей в РПЛ за «Рубин» и «Крылья Советов», забив 1 мяч.

Футбол,Иван Игнатьев,Крылья Советов,
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