Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+27° в 
USD 57.39EUR 57.76
Войти в почту
1 час назад

«Барселона» не будет подписывать контракт с Криштиану Роналду

Советский спортиещё 3

Ранее португалец выступал за «Реал».

"Барселона" отказалась покупать Роналду
Фото: ReutersReuters

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не перейдет в «Барселону». Об этом сообщает Mirror.

По данным источника, каталонский клуб не заинтересован в подписании 37-летнего форварда, хотя, ранее сообщалось, что португалец может перебраться на «Камп Ноу» в летнее трансферное окно.

Напомним, с 2009 по 2018 год Роналду защищал цвета мадридского «Реала». Он является лучшим бомбардиром в истории «сливочных» – на счету футболиста 446 голов.

Ранее сообщалось, что новый главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг хочет избавиться от звездного нападающего, чей контракт истекает в июне 2023-го.

Футбол,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,Реал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители