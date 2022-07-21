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1 час назад

Из спортивного симулятора FIFA 23 уберут Россию

Елена Прошина

Российские клубы и сборную убрали из грядущего футбольного симулятора FIFA 23. Об этом сообщает РИА «Новости Спорт».

Из спортивного симулятора FIFA 23 уберут Россию
Фото: EA SPORTSEA SPORTS

Кроме того, компания Electronic Arts удалила всю символику, стадионы и команды от России и Белоруссии из уже вышедшей FIFA 22.

«EA Sports солидарна с мнением наших партнеров из ФИФА и УЕФА. Мы не будем включать сборную России и российские клубы в FIFA 23», – заявил представитель Electronic Arts.

Напомним, что ранее видеоигровая компания Electronic Arts запретила игрокам из Беларуси и России участвовать в турнирах по Apex Legends и FIFA 22. Позже появилась информация, что ЕА всё же сняла запрет на участие для белорусов и россиян, но только если они покинут свои страны.

Футбол,СБОРНАЯ РОССИИ,УЕФА,
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