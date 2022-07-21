Из спортивного симулятора FIFA 23 уберут Россию

Кроме того, компания Electronic Arts удалила всю символику, стадионы и команды от России и Белоруссии из уже вышедшей FIFA 22.

«EA Sports солидарна с мнением наших партнеров из ФИФА и УЕФА . Мы не будем включать сборную России и российские клубы в FIFA 23», – заявил представитель Electronic Arts.

Напомним, что ранее видеоигровая компания Electronic Arts запретила игрокам из Беларуси и России участвовать в турнирах по Apex Legends и FIFA 22. Позже появилась информация, что ЕА всё же сняла запрет на участие для белорусов и россиян, но только если они покинут свои страны.