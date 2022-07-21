Лингард стал игроком новичка АПЛ

Пресс-служба новичка Премьер-лиги "Ноттингем Форест" на официальном сайте объявила о переходе полузащитника Джесси Лингарда.

Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался "лесникам" бесплатно. Стороны заключили контракт до лета 2023 года.

29-летний Лингард ранее выступал за "Манчестер Юнайтед", "Лестер", "Бирмингем", "Брайтон", "Дерби Каунти" и "Вест Хэм". За сборную Англии сыграл 32 матча и забил шесть голов. Обладатель Кубка Англии, обладатель Кубка английской лиги, обладатель Суперкубка Англии, победитель Лиги Европы.