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1 час назад

Лингард стал игроком новичка АПЛ

Soccer News

Пресс-служба новичка Премьер-лиги "Ноттингем Форест" на официальном сайте объявила о переходе полузащитника Джесси Лингарда.

Лингард стал игроком новичка АПЛ
Фото: сайт "Ноттингем Форест"сайт "Ноттингем Форест"

Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался "лесникам" бесплатно. Стороны заключили контракт до лета 2023 года.

29-летний Лингард ранее выступал за "Манчестер Юнайтед", "Лестер", "Бирмингем", "Брайтон", "Дерби Каунти" и "Вест Хэм". За сборную Англии сыграл 32 матча и забил шесть голов. Обладатель Кубка Англии, обладатель Кубка английской лиги, обладатель Суперкубка Англии, победитель Лиги Европы.

Футбол,Манчестер Юнайтед,
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