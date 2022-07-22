Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+33° в 
USD 56.48EUR 57.11
Войти в почту
1 час назад

Футболист Чалов рассказал о причинах возвращения в ЦСКА

ТАСС

Российский нападающий Федор Чалов вернулся в московский футбольный клуб ЦСКА после аренды в швейцарском "Базеле", потому что понял, что нужен команде. Об этом он рассказал в пятницу в интервью газете "Спорт-экспресс".

Футболист Чалов рассказал о причинах возвращения в ЦСКА
Фото: ТАССТАСС

Чалов был арендован "Базелем" в феврале 2022 года, в минувшем сезоне россиянин провел за швейцарский клуб 19 матчей, забив четыре гола и отдав пять результативных передач.

"В российском футболе сейчас нелегкое время, там - еврокубки, ради этого стоило остаться. Но я понимаю, что нужен ЦСКА. На самом деле, у меня не было плохих вариантов: я рад, что и "Базель" хотел, чтобы я остался, и что ЦСКА решил меня вернуть", - сказал Чалов.

"После того как я съездил в Европу, убедился: любой футболист должен там поиграть, это очень классный опыт! Там особая атмосфера, я очень многому там научился и узнал много нового: начиная с бытовых вещей - там немного другой мир. Хотя в футбольном плане не сказал бы, что швейцарская лига сильнее российской, но стилистика отличается. Там футбол более открытый: менее тактический, атака на атаку", - добавил футболист.

Чалову 24 года, он выступает за ЦСКА с 2017 года. За красно-синих нападающий провел 180 матчей, забил 49 голов и отдал 33 голевые передачи.

Футбол,Федор Чалов,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители