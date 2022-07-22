Футболист Чалов рассказал о причинах возвращения в ЦСКА

"После того как я съездил в Европу, убедился: любой футболист должен там поиграть, это очень классный опыт! Там особая атмосфера, я очень многому там научился и узнал много нового: начиная с бытовых вещей - там немного другой мир. Хотя в футбольном плане не сказал бы, что швейцарская лига сильнее российской, но стилистика отличается. Там футбол более открытый: менее тактический, атака на атаку", - добавил футболист.