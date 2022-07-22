Футболист Чалов рассказал о причинах возвращения в ЦСКА

Российский нападающий Федор Чалов вернулся в московский футбольный клуб ЦСКА после аренды в швейцарском "Базеле", потому что понял, что нужен команде. Об этом он рассказал в пятницу в интервью газете "Спорт-экспресс".
Чалов был арендован "Базелем" в феврале 2022 года, в минувшем сезоне россиянин провел за швейцарский клуб 19 матчей, забив четыре гола и отдав пять результативных передач.
"В российском футболе сейчас нелегкое время, там - еврокубки, ради этого стоило остаться. Но я понимаю, что нужен ЦСКА. На самом деле, у меня не было плохих вариантов: я рад, что и "Базель" хотел, чтобы я остался, и что ЦСКА решил меня вернуть", - сказал Чалов.
"После того как я съездил в Европу, убедился: любой футболист должен там поиграть, это очень классный опыт! Там особая атмосфера, я очень многому там научился и узнал много нового: начиная с бытовых вещей - там немного другой мир. Хотя в футбольном плане не сказал бы, что швейцарская лига сильнее российской, но стилистика отличается. Там футбол более открытый: менее тактический, атака на атаку", - добавил футболист.
Чалову 24 года, он выступает за ЦСКА с 2017 года. За красно-синих нападающий провел 180 матчей, забил 49 голов и отдал 33 голевые передачи.