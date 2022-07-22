Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+30° в 
USD 56.48EUR 57.11
Войти в почту
2 часа назад

Кержаков нашел минусы в игре нынешнего «Зенита»

Спорт день за днем

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков выделил минусы в игре нынешнего состава петербургского клуба.

Кержаков нашел минусы в игре нынешнего «Зенита»
Фото: Спорт день за днемСпорт день за днем

«Пока не хватает слаженности в центре обороны. Не хочется переходить на персоналии, но проблемы в этой линии есть. Кроме того, в матче с «Химками» некоторые футболисты «Зенита» провалились с точки зрения агрессии. Повели в счете — и расслабились. В нескольких эпизодах просматривалась явная самоуверенность. Это и повлияло на результат. Так что иногда «Зенит» может создать себе проблемы на ровном месте», – цитирует Кержакова «Спорт-Экспресс».

В матче 1-го тура РПЛ «Зенит» на выезде сыграл вничью с подмосковными «Химками» (1:1). На гол Вендела, забитый гостями в первом тайме, химчане ответили точным ударом Резиуана Мирзова в конце встречи.

22 июля «Зенит» сыграет дома против самарских «Крыльев Советов». Начало матча на «Газпром Арене» – в 20:00 по петербургскому времени.

39-летний Кержаков – воспитанник «Зенита». За основную команду сине-бело-голубых Александр выступал в 2001-2006 и 2010-2017 годах. За все это время он забил 163 гола во всех турнирах, включая еврокубки, став лучшим бомбардиром за всю историю «Зенита».

Футбол,Александр Кержаков,Крылья Советов,Зенит,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители