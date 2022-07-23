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2 часа назад

Украинский защитник Зинченко заявил, что не был готов к уходу из "Манчестер Сити"

Газета.Ruиещё 3

Украинский защитник Александр Зинченко прокомментировал своей переход из «Манчестер Сити» в лондонский «Арсенал». Его слова передает пресс-служба «Манчестер Сити».

Зинченко заявил, что не был готов к уходу из "Манчестер Сити"
Фото: ReutersReuters

«Я был не очень готов к этому дню. Это грустный день, но это жизнь, и ты должен продолжать. Это было невероятное время, невероятные шесть лет — я чувствую, что был маленькой частью этого удивительного клуба. Я очень благодарна всем, кто много сделал для меня и моей семьи», — сказал Зинченко.

22 июля «Арсенал» объявил о переходе футболиста. До перехода в «Манчестер Сити» Зинченко с зимы 2015 года по лето 2016 года выступал за «Уфу».

В минувшем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) Зинченко принял участие в 15 матчах, в которых ему удалось сделать четыре результативные передачи. В Лиге чемпионов украинский полузащитник отдал две результативные передачи в восьми матчах за «Манчестер Сити».

Футбол,Александр Зинченко,
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