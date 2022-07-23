Зинченко заявил, что не был готов к уходу из "Манчестер Сити"

«Я был не очень готов к этому дню. Это грустный день, но это жизнь, и ты должен продолжать. Это было невероятное время, невероятные шесть лет — я чувствую, что был маленькой частью этого удивительного клуба. Я очень благодарна всем, кто много сделал для меня и моей семьи», — сказал Зинченко.