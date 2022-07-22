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57 минут назад

Агент Роналду заинтересован в уходе игрока в "Атлетико"

Газета.Ruиещё 2

Жорже Мендеш, агент футболиста английского "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, заинтересован в уходе игрока в мадридский "Атлетико", передает GFFN.

Агент Роналду заинтересован в уходе игрока в "Атлетико"
Фото: Rui Vieira/APRui Vieira/AP

Отмечается, что сейчас только команда из Мадрида заинтересована в трансфере футболиста. Мендеш считает, что его неспособность найти для Роналду клуб, выступающий в Лиге чемпионов, станет ударом по репутации.

В прошлом сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) "МЮ" финишировал на шестой строчке в турнирной таблице и не сумел пробиться в Лигу чемпионов. Этот факт влияет на желание португальца остаться в английской команде. Роналду вернулся в "МЮ" в начале осени 2021 года.

Португалец в сезоне-2021/22 провел в составе "МЮ" 39 матчей, забил 24 мяча и отдал 3 результативные передачи. 37-летний форвард не раз заявлял, что приоритетными для него являются титулы, но в сегодняшней ситуации у него есть сомнения в том, что клуб готов к их завоеванию.

Ранее президент мадридского "Атлетико" Энрике Сересо ушел от ответа на вопрос о возможном трансфере игрока английского "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

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