«Зенит» поднялся на 10 строчек в мировом клубном рейтинге

«Зенит» поднялся на 10 строчек в мировом рейтинге футбольных клубов по версии FiveThirtyEight

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Первое место снова занял английский «Манчестер Сити», на второй строчке расположилась мюнхенская «Бавария». Первую тройку замыкает «Ливерпуль».

В топ-10 рейтинга также вошли такие клубы, как: «ПСЖ», «Реал», «Челси», «Аякс», «Барселона», «Интер» и «Тоттенхэм».

Примечательно, что «Зенит» в данном топе котируется как самый лучший футбольный клуб России, после обновления «сине-бело голубые» занимают 40-е место. Далее идёт московский ЦСКА на 152-м месте и «Спартак» на 164-м.