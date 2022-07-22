У вратаря сборной России возникли проблемы в Европе

У Хайкина сильно просела статистика в «Будё-Глимт». Но его вины в этом нет.

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА НИКИТЫ ХАЙКИНА ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА НИКИТЫ ХАЙКИНА

Норвежский «Будё-Глимт» стал, пожалуй, главной сенсацией прошлого евросезона. Об этой команде, за которую выступает российский голкипер Никита Хайкин, заговорили после того, как она разгромила «Рому» на групповом этапе Лиги конференций – 6:1. В плей-офф «Будё-Глимт» продолжил удивлять: выбил сначала «Селтик», а потом АЗ из Алкмара. В четвертьфинале ЛК норвежцы снова попали на «Рому» и в первой встрече на своём поле опять переиграли звёздную компанию Жозе Моуринью (2:1). К середине апреля беспроигрышная серия команды Хьетиля Кнутсена во всех турнирах составляла 35 (!) матчей. И прервалась только в ответной игре в Риме: «Будё-Глимт» был разгромлен со счётом 0:4.

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В конце 2021-го «Будё-Глимт» второй сезон подряд выиграл золото чемпионата. В мае 2022-го Хайкин мог пополнить свою коллекцию трофеев Кубком Норвегии – «жёлтая орда» дошла до финала, где встретилась со своим главным конкурентом «Мольде». Но тут не повезло. «Будё-Глимт» уступил 0:1, пропустив единственный гол с пенальти. В кубковом турнире клуб не побеждает с 1993 года.

К этому моменту команда Кнутсена уже стала что-то терять в своей игре. Между проигрышами «Роме» и «Мольде» случилось первое поражение в новом чемпионате – от «Викинга» (0:2). И на сегодняшний день оно не единственное в лиге. «Будё-Глимт» уступил на выезде тому же «Мольде» (1:3) и «Одду» (2:3). Сейчас, после 14 туров, действующий чемпион занимает лишь четвёртое место, отставая от дуэта лидеров на восемь очков, правда, при игре в запасе.

Три поражения и 18 пропущенных мячей за один круг – это слишком много, ведь в прошлом сезоне те же три поражения и 25 мячей были у «Будё-Глимт» за целый чемпионат. Соответственно, резко упал и показатель надёжности Хайкина. Если в прошлом сезоне кандидат в сборную России отбивал, по данным InStat, 80% ударов, то в нынешнем – лишь 72%. Очевидно, проблема отнюдь не только в спаде Никиты. Вся команда стала защищаться хуже, поэтому на вратаря выпала большая нагрузка.

При этом нельзя утверждать, что «Будё-Глимт» разобрали на части. Зимой ушли нападающий Эрик Ботхейм, который так и не дебютировал в «Краснодаре», да ещё пара ценных игроков. Остальные на месте, тренер – тоже. Ярких звёзд в составе чемпионов Норвегии, в общем-то, и не было, а брала команда своё за счёт коллективных действий. По версии Transfermarkt, Хайкин – второй по стоимости футболист «Будё-Глимт» (российского голкипера оценивают в € 1,5 млн). Дороже его только Ола Сольбаккен (€ 2 млн).

Не в лучшем состоянии «Будё-Глимт» подошёл к старту в квалификации Лиги чемпионов. Впрочем, в первом отборочном раунде команде Кнутсена попался, казалось бы, проходной соперник – КИ «Клаксвик» (Фарерские острова). Дома чемпионы Норвегии спокойно подтвердили статус фаворита пары, победив крупно – 3:0. А вот ответная встреча неожиданно превратилась в кошмар для «Будё-Глимт». Уже к 20-й минуте КИ «Клаксвик» выигрывал со счётом 2:0! В эпизоде с первым пропущенным мячом Хайкин не был виноват, так как сопернику дали свободно пробить. В эпизоде со вторым Никита, пожалуй, мог получше сыграть на выходе, а он остался в полупозиции. После этого норвежцы проснулись, забили с пенальти. Но минут за 10 до конца хозяева положили третий мяч в ворота российского голкипера. При подаче углового Никита отвлёкся на одного игрока и не среагировал вовремя на движение другого. В результате не успел закрыть ближний угол, куда и пробил соперник.

Кое-как пройдя КИ «Клаксвик», «Будё-Глимт» попал на «Линфилд» (Северная Ирландия). И эта команда далеко не «Рома», «Селтик» или АЗ. Тем не менее во вторник, 19 июля, норвежцы уступили в первом матче в Линфилде – 0:1. Гол был забит в концовке. Защитник «Будё-Глимт» ошибся под прессингом, после чего игрок «Линфилда» вышел один на один и перебросил мяч через Хайкина. К Никите претензий нет, но обидно, что по статистике россиянин в играх с фарерцами и североирландцами пропустил четыре гола после четырёх ударов в створ. У Хайкина ноль сейвов в этой Лиге чемпионов.

«Вы можете много говорить о том, что наша команда сделала в прошлом сезоне в Европе. Но мы уже не такие большие и страшные после той игры на Фарерских островах. Мы должны быть смиренными, готовыми ко всему и ясно представлять свою идентичность», – признаётся Кнутсен.

«Будё-Глимт» посыпался и теперь на грани вылета из Лиги чемпионов.