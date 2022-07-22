"Зенит" поднялся на десять позиций в мировом клубном рейтинге

Петербургский "Зенит" вошел в топ-40 мирового клубного рейтинга по версии FiveThirtyEight. Об этом сообщает официальный сайт американского портала.
Российский клуб, ранее занимавший 50-ю позицию, поднялся на десять строчек и теперь располагается на 40-м месте. Это лучший результат среди отечественных команд.
Остальные российские клубы оказались за пределами топ-150. Возглавляет рейтинг английский "Манчестер Сити".
На втором месте расположилась мюнхенская "Бавария", а замыкает тройку лучших - "Ливерпуль". Рейтинг обновляется после каждого игрового дня.
Всего в списке представлено 640 клубов. В минувшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) "Зенит" в четвертый раз подряд выиграл чемпионское звание. В первом туре сезона-2022/23 сине-бело-голубые на выезде сыграли вничью с подмосковными "Химками".
В ближайшем туре подопечные Сергея Семака на своем поле сыграют с самарскими "Крыльями Советов". Встреча состоится сегодня, 22 июля. Начало в 20.00 по московскому времени. Ранее сообщалось, что Росгвардия задержала гражданина, пытавшегося с помощью беспилотника заснять тренировку "Зенита".