"Зенит" поднялся на десять позиций в мировом клубном рейтинге

Петербургский "Зенит" вошел в топ-40 мирового клубного рейтинга по версии FiveThirtyEight. Об этом сообщает официальный сайт американского портала.

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Российский клуб, ранее занимавший 50-ю позицию, поднялся на десять строчек и теперь располагается на 40-м месте. Это лучший результат среди отечественных команд.

Остальные российские клубы оказались за пределами топ-150. Возглавляет рейтинг английский "Манчестер Сити".

На втором месте расположилась мюнхенская "Бавария", а замыкает тройку лучших - "Ливерпуль". Рейтинг обновляется после каждого игрового дня.

Всего в списке представлено 640 клубов. В минувшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) "Зенит" в четвертый раз подряд выиграл чемпионское звание. В первом туре сезона-2022/23 сине-бело-голубые на выезде сыграли вничью с подмосковными "Химками".