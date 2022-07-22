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21 минуту назад

Чалов: не сталкивался с русофобией, пока играл в Швейцарии

Никита Бородкин

Нападающий ЦСКА Федор Чалов заявил, что после начала спецоперации на Украине не сталкивался с проявлением русофобии во время игры в чемпионате Швейцарии. Об этом он рассказал в интервью «Спорт-Экспрессу».

"Отстранили от всех интервью": Чалов об игре за "Базель"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Чалов с февраля был в аренде в «Базеле», вместе с которым занял второе место на швейцарском чемпионате.

«В команде меня поддержали. В клубе тоже сразу подошли и спросили по поводу этой ситуации — стоит ли мне давать какие-то интервью. Я сказал, что лучше взять паузу и не провоцировать людей. Они с пониманием отнеслись, отстранили от всех интервью», — заявил спортсмен.

Футболист добавил, что вместе с клубом принял решение пропустить благотворительный матч против киевского «Динамо», который прошел в начале мая. Чалов отметил, что команда решила также не «накалять обстановку».

«Знаю, много говорили о русофобии... Но я с этим ни разу в Швейцарии не столкнулся. Никаких косых взглядов не было», — добавил Чалов.

Напомним, что в сезоне 2021/22 года футболист сыграл за ЦСК 18 матчей и забил три гола, а зимой уехал в «Базель». За 16 игр

Футбол,Федор Чалов,Динамо,
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