"Отстранили от всех интервью": Чалов об игре за "Базель"

Нападающий ЦСКА Федор Чалов заявил, что после начала спецоперации на Украине не сталкивался с проявлением русофобии во время игры в чемпионате Швейцарии. Об этом он рассказал в интервью «Спорт-Экспрессу».

Чалов с февраля был в аренде в «Базеле», вместе с которым занял второе место на швейцарском чемпионате.

«В команде меня поддержали. В клубе тоже сразу подошли и спросили по поводу этой ситуации — стоит ли мне давать какие-то интервью. Я сказал, что лучше взять паузу и не провоцировать людей. Они с пониманием отнеслись, отстранили от всех интервью», — заявил спортсмен.

Футболист добавил, что вместе с клубом принял решение пропустить благотворительный матч против киевского «Динамо», который прошел в начале мая. Чалов отметил, что команда решила также не «накалять обстановку».

«Знаю, много говорили о русофобии... Но я с этим ни разу в Швейцарии не столкнулся. Никаких косых взглядов не было», — добавил Чалов.