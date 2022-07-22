Защитник ЦСКА рассказал забавную историю про чудака-поклонника

И тут, как раз после «Сочи», где забил два, снова от этого человека сообщение – мол, Дивей, молодец, красавец, поздравляю с голами, ты лучший! Прямо в том же чате – а я же вижу сообщения, там вверху про коляску и ноги отрубленные.