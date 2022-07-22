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1 час назад

Дивеев о хейте: «Один чудак написал: «Чтоб тебе ноги отрубили и ты всю жизнь на коляске ездил. Потом он же: «Поздравляю с голами, ты лучший»

Sports.ru

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, как относится к хейту в интернете.

Защитник ЦСКА рассказал забавную историю про чудака-поклонника
Фото: Sports.ruSports.ru

– Ты производишь впечатление человека с очень устойчивой психикой. Какая самая обидная вещь, которую писали в интернете тебе, и что ты ответил?

– Это смешная история. Хотел бы обратиться к людям: если уж вы хейтите – хейтите до конца. Один чудак после матча написал: «Дивей, чтоб тебе ноги отрубили, чтоб ты всю жизнь на коляске ездил».

– Ого.

– Где-то я тогда ошибся, в каком-то матче привез. Прочитал все это и думаю – ладно. Спокойно воспринял.

И тут, как раз после «Сочи», где забил два, снова от этого человека сообщение – мол, Дивей, молодец, красавец, поздравляю с голами, ты лучший! Прямо в том же чате – а я же вижу сообщения, там вверху про коляску и ноги отрубленные.

– Что ответил ему?

– Ничего. К хейту абсолютно нормально отношусь: да, есть люди, которым я не нравлюсь. Я и не такой, чтобы всем нравиться.

Но когда тебя сначала поливают, а потом хвалят – что это вообще?! Или хейти уж тогда до конца, или молчи, – сказал Дивеев с улыбкой.

Футбол,Игорь Дивеев,
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