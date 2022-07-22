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57 минут назад

Главный тренер «Крыльев Советов» объяснил, почему не возьмет Дзюбу в свой клуб

Газета.Ru

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о возможном переходе экс-форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбы в самарский клуб.

Главный тренер «Крыльев Советов» объяснил, почему не возьмет Дзюбу в свой клуб
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Возникали ли у меня мысли подписать Дзюбу? Мы все-таки стараемся брать ребят другого возраста. Он бы мог нам дать определенный опыт в игре, но «Крылья» выбрали свою линию и ее придерживаются. Даже не рассматривали вариант с Дзюбой, в том числе и по финансовой причине», — приводит слова специалиста «СЭ».

В прошлом сезоне Дзюба вместе с «Зенитом» завоевал свое четвертое чемпионство и покинул команду по завершении срока контракта.

14 июля стало известно, что Дзюба поддерживает форму в расположении казанского «Рубина», который по итогам прошлого сезона вылетел в первую лигу (бывшая Футбольная национальная лига). Однако позже появилась информация о том, что нападающий не будет подписывать полноценный контракт с клубом из столицы Татарстана.

Ранее журналист Василий Уткин высмеял Артема Дзюбу после его похода в цирк.

Футбол,Игорь Осинькин,Василий Уткин,Крылья Советов,Зенит,
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