Главный тренер «Крыльев Советов» объяснил, почему не возьмет Дзюбу в свой клуб

«Возникали ли у меня мысли подписать Дзюбу? Мы все-таки стараемся брать ребят другого возраста. Он бы мог нам дать определенный опыт в игре, но «Крылья» выбрали свою линию и ее придерживаются. Даже не рассматривали вариант с Дзюбой, в том числе и по финансовой причине», — приводит слова специалиста «СЭ».