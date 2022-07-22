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57 минут назад

В клубе РПЛ рассказали о неподъемных финансовых запросах Дзюбы

Lenta.ruиещё 3

Генеральный директор «Пари Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов высказался о перспективах приглашения в команду форварда Артема Дзюбы. Об этом сообщает РИА Новости.

В клубе РПЛ рассказали о неподъемных финансовых запросах Дзюбы
Фото: ТАССТАСС

«На сегодняшний день его финансовые запросы для нас неподъемны», — заявил функционер.

Он также подчеркнул, что считает Дзюбу профессиональным нападающим, который усилит почти любой клуб Российской премьер-лиги (РПЛ).

10 июля генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, что переживает за Дзюбу, который не нашел новый клуб. Он выразил надежду, что футболист скоро найдет новый клуб, и добавил, что реальным вариантом является «Сочи».

22 мая петербургский «Зенит» объявил об уходе форварда. Сам футболист подтвердил это, опубликовав в соцсетях ролик в костюме Дэдпула. Дзюба выступал в «Зените» с 2015 года. В составе петербургской команды он четыре раза становился чемпионом страны.

Футбол,Александр Медведев,Зенит,
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