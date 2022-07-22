"Зенит" разгромил "Крылья Советов" во втором туре РПЛ

Петербургский "Зенит" на своем поле разгромил самарские "Крылья Советов" во втором туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча закончилась со счетом 3:0.
На пятой минуте сине-бело-голубые получили право на пенальти, который решил исполнить Андрей Мостовой. Полузащитник не смог переиграть голкипера самарцев Ивана Ломаева, однако был точен на добивании. На 12-й минуте хозяева получили право на еще один 11-метровый удар. В штрафной площади был сбит бразилец Малком. Пенальти реализовал Далер Кузяев.
На 31-й минуте Мостовой оформил дубль. В следующем туре подопечные Сергея Семака на своем поле сыграют со столичным "Локомотивом". Матч пройдет 30 июля.
"Крылья" на следующий день померятся силами с московским "Торпедо". Ранее сообщалось, что "Зенит" вошел в топ-40 мирового клубного рейтинга по версии американского портала FiveThirtyEight. Российский клуб, ранее занимавший 50-ю позицию, поднялся на десять строчек и теперь располагается на 40-м месте. Это лучший результат среди отечественных команд. Остальные российские клубы оказались за пределами топ-150.