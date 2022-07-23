Роналду остаётся в Лиссабоне и ждёт указаний от своего агента

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду находится в Лиссабоне и ожидает указаний своего агента Хорхе Мендеша. Об этом сообщает Football Daily.

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Представитель Роналду пытается найти команду для португальца. В СМИ сообщалось, что форвард хочет играть в команде, которая участвует в Лиге чемпионов УЕЙА. Мендеш пытается найти новый клуб для Роналду. Сообщалось, что португальский нападающий хочет перейти в команду, которая будет выступать в Лиге чемпионов.

Интерес к Роналду проявляли "ПСЖ", "Атлетико" и "Челси", однако позже клубы отказались от идеи приобретения португальского нападающего. Сам Криштиану ради ухода из "Манчестер Юнайтед" готов пойти на 30-процентное сокращение зарплаты. Ранее Роналду не поехал на предсезонное турне с "Манчестер Юнайтед".