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50 минут назад

Нападающий "МЮ" Роналду находится в Лиссабоне и ожидает указаний своего агента

Газета.Ruиещё 1

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду находится в Лиссабоне и ожидает указаний своего агента Хорхе Мендеша. Об этом сообщает Football Daily.

Роналду остаётся в Лиссабоне и ждёт указаний от своего агента
Фото: ReutersReuters

Представитель Роналду пытается найти команду для португальца. В СМИ сообщалось, что форвард хочет играть в команде, которая участвует в Лиге чемпионов УЕЙА. Мендеш пытается найти новый клуб для Роналду. Сообщалось, что португальский нападающий хочет перейти в команду, которая будет выступать в Лиге чемпионов.

Интерес к Роналду проявляли "ПСЖ", "Атлетико" и "Челси", однако позже клубы отказались от идеи приобретения португальского нападающего. Сам Криштиану ради ухода из "Манчестер Юнайтед" готов пойти на 30-процентное сокращение зарплаты. Ранее Роналду не поехал на предсезонное турне с "Манчестер Юнайтед".

Ранее футболист "Манчестер Юнайтед" Рафаэль Варан высказался против ухода Роналду из клуба.

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