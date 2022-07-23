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49 минут назад

Андрей Мостовой рассказал о споре с Кузяевым на поле за право пробить пенальти

Чемпионат.com

Российский полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался о споре с одноклубником Далером Кузяевым за право пробить пенальти в матче второго тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (3:0). Мостовой в этой встрече оформил дубль.

Мостовой рассказал о споре с Кузяевым за право пробить пенальти
Фото: GETTY IMAGESGETTY IMAGES

«Ожесточённая борьба за то, кто должен пробить пенальти? Не ожесточённая, конечно. Перед игрой у нас есть список, кто бьёт – я и Далер. Кузяев уверенно пошёл за мячом, и я тоже очень хотел пробить. Самое верное решение было сыграть в «камень-ножницы-бумага». Я выиграл. Пробил не очень хорошо, но забил», — сказал Мостовой в интервью клубному телевидению.

Отметим, второй пенальти в матче реализовал Кузяев.

«Зенит» в первом туре сыграл вничью с «Химками» (1:1). В следующем туре чемпионата России «Зенит» встретится с «Локомотивом». Матч состоится 30 июля в Санкт-Петербурге.

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