Мостовой рассказал о споре с Кузяевым за право пробить пенальти

«Ожесточённая борьба за то, кто должен пробить пенальти? Не ожесточённая, конечно. Перед игрой у нас есть список, кто бьёт – я и Далер. Кузяев уверенно пошёл за мячом, и я тоже очень хотел пробить. Самое верное решение было сыграть в «камень-ножницы-бумага». Я выиграл. Пробил не очень хорошо, но забил», — сказал Мостовой в интервью клубному телевидению.