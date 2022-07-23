ЦСКА понес большие потери

Фото: ТАСС ТАСС

ЦСКА - «Сочи»: прогноз и ставки на матч РПЛ 23 июля, коэффициенты букмекеров

23 июля в матче 2-го тура РПЛ встретятся ЦСКА и «Сочи». Начало игры - в 15:00 мск, прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на «Матч ТВ».

Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитами армейцев. Поставить на ЦСКА можно с коэффициентом 2.10, это примерно 45% вероятности. Шансы «Сочи» аналитики оценили коэффициентом 3.35 (28%), а на ничью можно сделать ставку за 3.60 (27%).

Эксперты считают, что матч будет результативным. Поставить на тотал голов больше 2.5 можно с коэффициентом 1.85, а на тотал меньше 2.5 – за 1.97.

Если обе команды забьют, сыграет ставка за 1.70. С коэффициентом 2.18 можно поставить на то, что как минимум одна команда не сможет поразить ворота противника.

По мнению аналитиков, самый вероятный счет матча – ничья 1:1. Сделать ставку на этот исход в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 7.00.

ЦСКА - «Сочи»: какие делать ставки на игру РПЛ 23 июля

ЦСКА в межсезонье понес большие потери, но при этом выдал классный матч против «Урала». Дело даже не в счете (2:0), а в том, насколько уверенно армейцы выглядели в атаке. Тотальный контроль мяча, куча моментов. Впрочем, скептики уверяют, что на самом деле плох был «Урал».

Обойма у Владимира Федотова коротковата. Потерь много, а из приобретений пока только сербский защитник Милан Гайич, да вернулся из аренды Федор Чалов. Впрочем, для старта сезона может хватить и этого, а селекционная работа ведется. Ну и настраивать никого на этот матч не будет нужно: для тренера эта игра принципиальная.

Что до сочинцев, то они свой первый матч при Вадиме Гаранине выиграли у «Торпедо» (3:1). Нельзя сказать, что южане были на голову сильнее, но опыт РПЛ сыграл свою роль. При этом эксперты сходятся во мнении, что повторить успех прошлого сезона будет сложно: перебрались в «Зенит» центральный защитник Родригао и нападающий Матео Касьерра. Ходят слухи о том, что может покинуть клуб Кристиан Нобоа. Да, команду пополнили несколько интересных игроков, но им еще предстоит доказать свою состоятельность на уровне РПЛ.

ЦСКА был очень хорош в первой игре. Усталости еще нет, поэтому фактор короткой скамейки не должен будет сыграть. Что до сочинцев, то их потери слишком велики. Поставить на победу хозяев в БК Фонбет можно с коэффициентом 2.10.