Почему «Арсенал» стал идеальным клубом для Зинченко

«Арсенал« предоставит игроку возможности, которых он не имел в «Манчестер Сити».

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Александр Зинченко перешёл из «Манчестер Сити» в «Арсенал». Футболист подписал четырёхлетний контракт, стоимость трансфера составила € 35 млн.

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Зинченко выступал за «Сити» с сезона-2017/2018. В прошлом розыгрыше АПЛ 25-летний игрок провёл 15 матчей, отдав четыре результативных паса. Очевидно, что для Александра настало время сменить обстановку. Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не особо доверял ему в последнее время. Тенденция только ухудшалась. «Арсенал» — лучшее место для Александра по нескольким причинам.

Зинченко хорошо знаком с Микелем Артетой, который верит в него

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета ранее работал ассистентом Гвардиолы в «Манчестер Сити». Пересекался с Зинченко и отлично знает его возможности.

«Зинченко – игрок высокого качества, который даст нам варианты и универсальность. Дело не только в позициях, на которых он может играть, но и в универсальности, которую он даст нам в атаке и защите. Он – человек с прекрасными качествами и характером, и я рад, что все приложили огромные усилия, чтобы привести Алекс

Я очень хорошо его знаю, он выдающийся футболист. Он поможет нашей команде стать ещё более боевитой. Зинченко способен играть и в защите, и в полузащите. В начале карьеры он был типичной «десяткой», а мы в «Ман Сити» переделали его в левого защитника, который умел многое из того, что требуется при нашем стиле. Эта универсальность будет очень важна для нашей команды. Важно действовать непредсказуемо, и поэтому мы набираем разносторонних игроков», — сказал Артета.

В свою очередь, Зинченко отметил важность личности главного тренера при проведении трансфера.

«Артета сыграл самую важную роль в моём решении, потому что я знаю Мистера некоторое время. То, как мы работали вместе в «Сити», меня очень впечатлило. Я помню, как много раз мы усердно работали на тренировках, а потом сразу же, после, в индивидуальном порядке. Я многое взял от тренера, и я надеюсь, что смогу взят

С первого дня в «Сити» я знал, что Артета будет очень хорошим главным тренером. Я смотрел матчи «Арсенала» в прошлом сезоне, и мне это очень нравилось. Можно заметить его стиль, картину игры, и я хотел бы увидеть это, играя за «Арсенал», и быть вовлечённым», — заявил Зинченко.

Есть фундамент для плодотворного сотрудничества. Артета – не единственный представитель «Арсенала», которого Зинченко знает по «Манчестер Сити». Ранее «горожане» продали в Лондон форварда Габриэла Жезуса за € 52 млн.

В «Арсенале» Зинченко будет играть на нескольких позициях

В «Сити» Зинченко выполнял роль левого защитника, в сборной Украины играл в центре поля. «Арсенал» предоставит ему возможность проявлять себя в обоих амплуа. Зинченко – универсал по аналогии с Гранитом Джакой. Тяготеет к левому полуфлангу, при необходимости сыграет классическую «десятку». Всё будет зависеть от кадровой ситуации в «Арсенале» в конкретный момент времени. Артета после перехода Александра получает много вариативности.

Игра в полузащите за клуб – новый вызов для Александра, но оборонительные обязанности время от времени тоже выполнять придётся. В прошлом сезоне позиция левого защитника была очень проблемной в «Арсенале». Основная опция Киран Тирни подвержен травмам. Пришлось задействовать в этом качестве Бруну Тавареша, Седрика Суареша и иногда даже Гранита Джаку. Все варианты нельзя назвать надёжными. Таварешу не хватает оборонительных навыков. Суареш — правша на левом фланге. Джака смещался в защиту вынужденно, в центре поля он заметно эффективнее.

Зинченко – классное решение для «Арсенала» с точки зрения универсальности и тактической гибкости. Александр практически не травмируется (особенно если сравнивать с Тирни), готов подстраиваться под потребности команды и отличается высокой работоспособностью.

Зинченко переходит в команду, собирающуюся взять реванш за последние неудачи

«Арсенал» опередил «Баварию» по вложенным средствам в новых игроков в межсезонье после перехода Александра. Траты лондонского клуба перевалили за € 130 млн (Габриэл Жезус – € 52,2 млн, Фабиу Виейра и Зинченко – по € 35 млн, Мэтт Тёрнер – € 6,4 млн, Маркиньос Оливейра – € 3,5 млн). «Арсенал» имел отличные шансы попасть в Лигу чемпионов, но безвольно слил концовку прошлого сезона АПЛ и пропустил вперёд «Тоттенхэм». Теперь клуб настроен на реванш. 40-летний Артета получил горький, но ценный опыт. Команда вкладывает солидные средства в усиление состава. Лондонцы будут одним из главных претендентов на победу в Лиге Европы и явным претендентом на топ-4 в АПЛ.

Жезус – недооценённый нападающий, который после перехода из «Сити» может включиться в гонку лучших бомбардиров чемпионата Англии. Виейра – сильный плеймейкер. Зинченко – качественный универсал за приемлемую по нынешним меркам цену. Игрок чемпионской команды «Сити», который после выхода на замену отдал голевую передачу в решающем матче за титул с «Астон Виллой» (3:2) в прошлом сезоне и в целом выиграл 10 трофеев под руководством Гвардиолы.