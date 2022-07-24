Игрок ЦСКА назвал капитана команды Акинфеева сумасшедшим вратарем

"Всегда ждешь от него эти передачи. Нет других таких вратарей, чтобы с места могли так отдать. Знаю, что у него далеко не первая голевая. Сумасшедший вратарь, вот и все. Встать в ворота? Думаю, Игорь не даст мне на ворота встать. А так я готов играть там, где принесу пользу команде. Центральный защитник и левый латераль – эти позиции не так сильно отличаются, поэтому я адаптирован", — передает слова Зайнутдинова официальный сайт ЦСКА.