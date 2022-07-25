«Как собаку на помойку выбросили» — Юран о прошлом увольнении из «Химок»

— Я просто не понимал, как можно было так со мной поступить — как собаку на помойку выбросили. За что? Была бы причина — вопросов нет. Но когда случаются такие вещи… За то, что мы играли в финале Кубка и вышли в РПЛ? Меня настолько злила эта ситуация, что я просто не мог молчать. По прошествии двух лет я так и не понял, за что меня тогда уволили, — слова Юрана приводит Sport24.