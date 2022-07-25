«Как собаку на помойку выбросили» — Юран о прошлом увольнении из «Химок»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран рассказал об увольнении из подмосковной команды в 2020 году.
— Когда в 2020-м вы со скандалом уходили из «Химок», казалось, вы сжигали мосты.
— Я просто не понимал, как можно было так со мной поступить — как собаку на помойку выбросили. За что? Была бы причина — вопросов нет. Но когда случаются такие вещи… За то, что мы играли в финале Кубка и вышли в РПЛ? Меня настолько злила эта ситуация, что я просто не мог молчать. По прошествии двух лет я так и не понял, за что меня тогда уволили, — слова Юрана приводит Sport24.
«Химки» идут на пятом месте в турнирной таблице МИР РПЛ после двух стартовых туров нового чемпионата.