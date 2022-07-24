Темнокожий футболист клуба РПЛ высказался о расизме в России

«Для себя решил, что приеду и проверю все на личном опыте. И был прав, что так поступил: приехав, убедился, что абсолютно никакого расизма здесь не чувствуется. Все отлично в этом плане», — заявил темнокожий игрок, отметив, что столкнулся со сложностями только из-за незнания языка.