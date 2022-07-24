"Атлетико" предложил ПСЖ купить Гризманна

По сведениям источника, руководство испанского клуба предложило "Пари Сен-Жермен" купить форварда. Впрочем, парижане отказались от трансфера. "Атлетико" надеется продать Гризманна, чтобы получить средства на приобретение нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду .

Стоит отметить, что перед продажей "Атлетико" сначала нужно выкупить 31-летнего Гризманна у "Барселоны" за 40 миллионов евро.