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28 минут назад

"Атлетико" предложил ПСЖ купить Гризманна

Soccer Newsиещё 1

Мадридский "Атлетико" хочет избавиться от французского нападающего Антуана Гризманна, сообщает The Times.

"Атлетико" предложил ПСЖ купить Гризманна
Фото: TwitterTwitter

По сведениям источника, руководство испанского клуба предложило "Пари Сен-Жермен" купить форварда. Впрочем, парижане отказались от трансфера. "Атлетико" надеется продать Гризманна, чтобы получить средства на приобретение нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

Стоит отметить, что перед продажей "Атлетико" сначала нужно выкупить 31-летнего Гризманна у "Барселоны" за 40 миллионов евро.

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