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1 час назад

"Атлетико" готов расстаться с Гризманном ради перехода Роналду

Газета.Ru

Мадридский "Атлетико" может расстаться с французским нападающим Антуаном Гризманном ради возможности приобрести португальца Криштиану Роналду. Об этом сообщает The Times.

"Атлетико" готов расстаться с Гризманном ради перехода Роналду
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Чтобы подписать звездного португальца, испанской команде придется снизить расходы на зарплаты. "Атлетико" уже предпринял попытку избавиться от чемпиона мира 2018 года в составе сборной Франции Антуана Гризманна.

Нападающий уже был предложен нескольким командам, среди которых значится "Пари Сен-Жермен", однако, парижане отказались от приобретения игрока. Стоит отметить, что права на Гризманна принадлежат "Барселоне", в составе "Атлетико" он выступает на правах аренды. Мадридцы обладают правом выкупа нападающего.

Ранее издание Daily Mail сообщило, что Роналду дал согласие на переход в "Атлетико". Португалец в сезоне-2021/22 провел в составе "Манчестер Юнайтед" 39 матчей, забил 24 мяча и отдал три результативные передачи. Форвард не раз заявлял, что приоритетными для него являются титулы, но в сегодняшней ситуации у него есть сомнения в том, что клуб готов к их завоеванию. Роналду уже выступал в Испании за мадридский "Реал" на протяжении девяти сезонов.

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