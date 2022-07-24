"Атлетико" готов расстаться с Гризманном ради перехода Роналду

Нападающий уже был предложен нескольким командам, среди которых значится "Пари Сен-Жермен", однако, парижане отказались от приобретения игрока. Стоит отметить, что права на Гризманна принадлежат "Барселоне", в составе "Атлетико" он выступает на правах аренды. Мадридцы обладают правом выкупа нападающего.

Ранее издание Daily Mail сообщило, что Роналду дал согласие на переход в "Атлетико". Португалец в сезоне-2021/22 провел в составе "Манчестер Юнайтед" 39 матчей, забил 24 мяча и отдал три результативные передачи. Форвард не раз заявлял, что приоритетными для него являются титулы, но в сегодняшней ситуации у него есть сомнения в том, что клуб готов к их завоеванию. Роналду уже выступал в Испании за мадридский "Реал" на протяжении девяти сезонов.