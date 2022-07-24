В «Барселоне» намекнули на возвращение Месси

«История Лео и «Барсы» еще не закончена. Она по-прежнему открыта, и мы должны сделать ее красивой. Как президент «Барселоны» я чувствую, что нахожусь в долгу перед этим человеком», - передает слова руководителя инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях.