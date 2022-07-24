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1 час назад

В «Барселоне» намекнули на возвращение Месси

Евро-футбол.Ру

Футбольный функционер Жоан Лапорта, ныне занимающий пост президента каталонской «Барселоны», высказался о легенде клуба Лионеле Месси. В настоящий момент 35-летний аргентинский нападающий выступает за французский «ПСЖ».

В «Барселоне» намекнули на возвращение Месси
Фото: ReutersReuters

«История Лео и «Барсы» еще не закончена. Она по-прежнему открыта, и мы должны сделать ее красивой. Как президент «Барселоны» я чувствую, что нахожусь в долгу перед этим человеком», - передает слова руководителя инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Месси является воспитанником академии каталонского клуба. За первую команду он выступал с 2003 по 2021 год. После завершения контракта аргентинец перешел в «ПСЖ», подписав двухлетнее трудовое соглашение.

Футбол,Фабрицио Романо,Лионель Месси,
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