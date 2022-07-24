Артета прокомментировал разгром «Челси»

«Я доволен игрой своей команды. Эта встреча является хорошим показателем того, что «Арсенал» прогрессирует, мы улучшаемся как команда. Однако не стоит зазнаваться, это ведь товарищеская игра. Нам еще нужно над многим поработать», - передает слова испанского тренера пресс-служба клуба.