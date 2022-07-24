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22 минуты назад

"Барселона" одолела "Реал" в товарищеском матче

Газета.Ruиещё 2

Каталонская «Барселона» в товарищеском матче одолела мадридский «Реал».

"Барселона" одолела "Реал" в товарищеском матче
Фото: ReutersReuters

Встреча, которая прошла в Лас-Вегасе, завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч забил Рафинья, который отличился в на 27 минуте.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В прошлом розыгрыше чемпионата Испании «Реал» занял первое место, набрав 86 очков. «Барселона» расположилась на второй строчке, отстав от «сливочных» на 13 баллов.

Футбол. Товарищеский матч.

«Барселона» — «Реал» — 1:0

Гол: 1:0 — Рафинья, 27.

Ранее новоиспеченный нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски прокомментировал свой переход в каталонский клуб.

«Я знал, что у этого проекта очень хорошее будущее, хотя последние несколько лет были трудными. Когда они связались со мной, я почти не раздумывал, потому что знал, что это подходящее время. Я хочу подарить болельщикам «Барселоны» много радости. Поскольку меня тренировал Гвардиола, я думаю, что мне будет легче адаптироваться в «Барселоне», — сказал Левандовски.

Футбол,Роберт Левандовски,Реал,
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