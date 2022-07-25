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1 час назад

Тренер "Барселоны" Хави попросил президента клуба Лапорту вернуть Месси

Газета.Ruиещё 2

Главный тренер "Барселоны" Хави выразил желание вернуть в каталонский клуб аргентинского нападающего "Пари Сен-Жермен" Лионеля Месси. Об этом сообщает Sport.es.

Тренер "Барселоны" попросил президента клуба вернуть Месси
Фото: ReutersReuters

По информации источника, наставник "Барсы" попросил президента клуба Жоана Лапорту подписать Месси после истечения его контракта с парижским клубом. Хави поддерживает хорошие отношения с аргентинцем м считает, что его возвращение поможет клубу в спортивном и экономическом планах.

В минувшем сезоне французский "ПСЖ", за который выступает Месси, стал победителем французской Лиги 1, набрав 86 очков в 38 турах. Столичный клуб вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, проиграв по сумме двух встреч мадридскому "Реалу", который стал победителем розыгрыша главного европейского клубного турнира. Месси принял участие в 34 матчах в составе "ПСЖ", в которых ему удалось забить 11 мячей и сделать 14 результативных передач.

Ранее Лапорта намекнул на возвращение Месси.

Футбол,Лионель Месси,Реал,
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