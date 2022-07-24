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1 час назад

Неймар назвал свою цель на ближайшее будущее

Sports.tj

Нападающий ПСЖ Неймар рассказал о подготовке к сезону-2022/23 и отметил, что для него важно успешно выступить на ЧМ-2022.

Неймар назвал свою цель на ближайшее будущее
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нас ждет непростой сезон, нужно готовиться, но я вижу, что команда становится все лучше. Сейчас главная задача – это матч за Суперкубок Франции против «Нанта», который будет 31 июля.

Лично у меня есть задача подойти в своей лучшей форме к чемпионату мира в Катаре», – приводит слова Неймара Sky Sports.

Сборная Бразилии сыграет на ЧМ-2022 в Катаре в группе G вместе с командами Сербии, Швейцарии и Камеруна.

Турнир пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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