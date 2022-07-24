«Спартак» планирует провести встречу с представителями судей РФС

«Это решение ЭСК — я не вправе его оспаривать, но тем не менее мы сейчас двигаемся к построению конструктивного диалога с судейским корпусом. На следующей неделе планируем организовать встречу представителей судейского корпуса с командой для того, чтобы мы спорные моменты обсудили. Нам нужны разъяснения как это трактуют судьи, на что они ссылаются. Нам хотелось бы получить конкретику по спорным эпизодам. Надеюсь, что в ближайшее время мы это обсудим и поймём. Самое главное, что нужно двигаться навстречу друг другу и иметь диалог», — сказал Мележиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.