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1 час назад

В «Спартаке» сообщили о планах провести встречу с представителями судейского корпуса РФС

Чемпионат.com

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал решение Экспертно-судейской комиссии (ЭСК РФС) поддержать все решения арбитра Владислава Безбородова в матче с «Ахматом» (1:1) в первом туре Российской Премьер-Лиги.

«Спартак» планирует провести встречу с представителями судей РФС
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

«Это решение ЭСК — я не вправе его оспаривать, но тем не менее мы сейчас двигаемся к построению конструктивного диалога с судейским корпусом. На следующей неделе планируем организовать встречу представителей судейского корпуса с командой для того, чтобы мы спорные моменты обсудили. Нам нужны разъяснения как это трактуют судьи, на что они ссылаются. Нам хотелось бы получить конкретику по спорным эпизодам. Надеюсь, что в ближайшее время мы это обсудим и поймём. Самое главное, что нужно двигаться навстречу друг другу и иметь диалог», — сказал Мележиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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