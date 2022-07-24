Бутсы Диего Марадоны отправят в космос

Аргентинские болельщики начали записывать аудио- и видеообращения в честь Диего Марадоны. Вместе с парой бутс их отправят в космос на борту спутника «Космический змей». Об этом сообщает AFP.
«Мы тебя любим и всегда будем помнить. И это поколение, и все грядущие поколения! Держись, Диего!», - сказал агентству фанат Энрике Тринкадо.
Он записал свое сообщение на авиабазе Морон, в 40 км к западу от Буэнос-Айреса.
Видео и аудиозаписи фанатов записывают на жесткий диск. Он будет отправлен на орбиту на борту спутника вместе с парой футбольных бутс Марадоны.
Сбор сообщений продлится несколько месяцев. Дата и место запуска спутника пока не определены. Инициатором проекта выступила неназванная частная компании.
«Космический змей» - прозвище, данное Марадоне журналистами на чемпионате мира по футболу 1986 года.
У аргентинских фанатов и фанатов Марадоны уже есть свой музей-самолет. Изображения футболиста украшают судно снаружи и изнутри. Этот самолет отправится в Катар на чемпионат мира 2022 года.