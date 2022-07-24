Бутсы Диего Марадоны отправят в космос

Аргентинские болельщики начали записывать аудио- и видеообращения в честь Диего Марадоны. Вместе с парой бутс их отправят в космос на борту спутника «Космический змей». Об этом сообщает AFP.

«Мы тебя любим и всегда будем помнить. И это поколение, и все грядущие поколения! Держись, Диего!», - сказал агентству фанат Энрике Тринкадо.

Он записал свое сообщение на авиабазе Морон, в 40 км к западу от Буэнос-Айреса.

Видео и аудиозаписи фанатов записывают на жесткий диск. Он будет отправлен на орбиту на борту спутника вместе с парой футбольных бутс Марадоны.

Сбор сообщений продлится несколько месяцев. Дата и место запуска спутника пока не определены. Инициатором проекта выступила неназванная частная компании.

«Космический змей» - прозвище, данное Марадоне журналистами на чемпионате мира по футболу 1986 года.