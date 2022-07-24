Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+25° в 
USD 57.39EUR 57.76
Войти в почту
47 минут назад

Бутсы Диего Марадоны отправят в космос

Майк Габриелян

Аргентинские болельщики начали записывать аудио- и видеообращения в честь Диего Марадоны. Вместе с парой бутс их отправят в космос на борту спутника «Космический змей». Об этом сообщает AFP.

Бутсы Диего Марадоны отправят в космос
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы тебя любим и всегда будем помнить. И это поколение, и все грядущие поколения! Держись, Диего!», - сказал агентству фанат Энрике Тринкадо.

Он записал свое сообщение на авиабазе Морон, в 40 км к западу от Буэнос-Айреса.

Видео и аудиозаписи фанатов записывают на жесткий диск. Он будет отправлен на орбиту на борту спутника вместе с парой футбольных бутс Марадоны.

Сбор сообщений продлится несколько месяцев. Дата и место запуска спутника пока не определены. Инициатором проекта выступила неназванная частная компании.

«Космический змей» - прозвище, данное Марадоне журналистами на чемпионате мира по футболу 1986 года.

У аргентинских фанатов и фанатов Марадоны уже есть свой музей-самолет. Изображения футболиста украшают судно снаружи и изнутри. Этот самолет отправится в Катар на чемпионат мира 2022 года.

Футбол,Диего Марадона,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители