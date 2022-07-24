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53 минуты назад

В «Фонбет» ответили на вопрос, будут ли бороться за титульное спонсорство Кубка России

Чемпионат.com

Генеральный директор «Фонбет» Сергей Анохин высказался о возможной борьбе букмекерской компанией за право быть титульным спонсором Кубка России по футболу.

В «Фонбет» ответили будут ли бороться за титульное спонсорство Кубка РФ
Фото: Официальный сайт Российской премьер-лигиОфициальный сайт Российской премьер-лиги

«Будет ли «Фонбет» бороться за Кубок России? Будем смотреть на предложения. Пока предложений нет, но уверен, что сформируют. Хочу ли я, чтобы «Фонбет» был спонсором Кубка России? Всё зависит от позиции РФС. Пока их позиция неизвестна. Когда станет известна — нужно спросить в РФС. От меня сейчас сложно что-то услышать, так как нет информации. Какую сумму готов вложить «Фонбет»? Я ничего вам не отвечу. Мы и так футбол развиваем. Мне нечего вам больше сказать», — передаёт слова Анохина корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

Футбол,Егор Кабак,Сергей Анохин,Фонбет,РФС,
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