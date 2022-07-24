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1 час назад

Клубы РПЛ установили рекорд лиги по количеству разгромных побед за тур

Газета.Ruиещё 6

«Динамо» одержало крупную победу над «Торпедо» (4:0) в московском дерби в рамках второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает журналист Александр Дорский в своем Telegram-канале.

Клубы РПЛ установили рекорд лиги по числу разгромных побед за тур
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эта победа стала шестой в туре, одержанной с разницей в три и более забитых мячей. Это рекорд чемпионата России. Предыдущий результат — пять побед, был зафиксирован в сезоне-2014/15.

Кроме матча «Динамо» и «Торпедо» с разгромным счетом закончились встречи: «Зенит» — «Крылья Советов» (3:0), ЦСКА — «Сочи» (3:0), «Оренбург» — «Урал» (3:0), «Краснодар» — «Спартак» (1:4), «Химки» — «Пари Нижний Новгород» (3:0).

Также сегодня в рамка второго тура РПЛ будут сыграны еще две встречи: «Ахмат» — «Факел» и «Локомотив» — «Ростов».

Ранее сообщалось, что Федор Смолов вошел в топ-3 лучших бомбардиров в истории РПЛ.

Первый гол в матче с «Торпедо» стал для Смолова 95-м в чемпионате России. Таким образом он обошел бывшего нападающего московских «Спартака» и «Локомотива» Романа Павлюченко (94) и вышел на третье место.

Возглавляет список лучших бомбардиров РПЛ экс-форвард «Спартака» и петербургского «Зенита» Артем Дзюба, на счету которого 148 мячей.

Футбол,Артем Дзюба,Федор Смолов,Роман Павлюченко,Торпедо,Крылья Советов,Динамо,Зенит,Спартак,
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