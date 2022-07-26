Роналду захотел перейти в «Баварию»

Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» в начале осени 2021 года. Португалец в сезоне-2021/22 провел в составе манкунианцев 39 матчей, забил 24 мяча и отдал три результативные передачи. Также футболист выступал за лиссабонский «Спортинг», мадридский «Реал» и туринский «Ювентус». В составе сборной Португалии он стал чемпионом Европы 2016 года. Стоит отметить, что именно в «Спортинге» игрок начал профессиональную карьеру. Он выступал за лиссабонский клуб с 2002 по 2003 год.