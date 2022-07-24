"Динамо" разгромило "Торпедо"

Московский футбольный клуб "Динамо" дома со счетом 4:0 обыграл столичное "Торпедо" в матче второго тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в воскресенье на "ВТБ-Арене", на матче присутствовали 13 844 зрителя.

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В составе победителей голы забили Федор Смолов (32-я и 69-я минуты, с пенальти), Даниил Фомин (36, с пенальти), Арсен Захарян (45).

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Футболисты "Торпедо" вышли на матч в футболках, посвященных 85-летию со дня рождения олимпийского чемпиона Эдуарда Стрельцова. Всю карьеру Стрельцов провел в "Торпедо", в составе которого выиграл чемпионат и Кубок СССР. За московскую команду он провел 222 матча в различных турнирах, в которых забил 99 мячей. За сборную СССР он провел 38 встреч и забил 25 голов, что является четвертым результатом среди игроков советской сборной, в 1956 году вместе с национальной командой стал победителем Олимпийских игр в Мельбурне.

"Динамо" одержало первую победу в РПЛ под руководством сербского тренера Славиши Йокановича. Он был назначен на пост главного тренера бело-голубых 17 июня. Фомин забил первый гол с пенальти после промаха в финальном матче Бетсити - Кубка России со "Спартаком" (1:2) в прошлом сезоне. Главный судья той встречи Кирилл Левников назначил пенальти в ворота "Спартака" в добавленное ко второму тайму время, Фомин, ранее ни разу не промахивавшийся с пенальти в профессиональной карьере, пробил выше ворот.

В последний раз команды встречались в чемпионате России в сезоне-2014/15, тогда "Динамо" в гостях победило "Торпедо" со счетом 3:1, во втором матче была зафиксирована нулевая ничья. Позже клубы встречались в матче 1/16 финала Кубка России 26 сентября 2018 года, тогда бело-голубые оказались сильнее в гостях (1:0).