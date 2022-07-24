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49 минут назад

Агаларов принес "Ахмату" первую победу в РПЛ

Soccer News

В матче 2-го тура чемпионата России "Ахмат" на своем поле обыграл "Факел" со счетом 2:1.

Агаларов принес "Ахмату" первую победу в РПЛ
Фото: TwitterTwitter

Победу грозненскому клубу принесли голы Владимира Ильина и Гамида Агаларова. У гостей отличился Максим Максимов.

"Ахмат" – "Факел" - 2:1 (1:1) Голы: Максимов, 27 - 0:1, Ильин, 37 - 1:1, Агаларов, 64 - 2:1

"Ахмат": Шелия, Тодорович, Семенов, Журавлев, Богосовац, Швец, Тимофеев, Харин (Олейников, 90), Трошечкин (Агаларов, 46), Садулаев (Бериша, 8; Нижич, 75), Ильин (Конате, 75).

"Факел": Городовой, Дашаев, Божин, Черов, Магаль (Шляков, 82), Альшин (Мастерной, 81), Акбашев, Квеквескири (Шаваев, 72), Дмитриев (Мендель, 72), Аппаев (Ивахнов, 79), Максимов.

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