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58 минут назад

Экс-тренер "Динамо" Кобелев назвал предателем игрока бело-голубых Варелу

Газета.Ruиещё 4

Экс-тренер московского "Динамо" Андрей Кобелев прокомментировал ситуацию вокруг игрока бело-голубых Гильермо Варелы, который покинул расположение клуба, передает "Спорт-Экспресс".

Экс-тренер "Динамо" назвал предателем игрока бело-голубых Варелу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Я уже все сказал: это предательство. Варела — предатель. Я бы его выгнал из команды, да и все", - сказал Кобелев.

29-летний уругваец перешел в российский клуб из датского "Копенгагена" в 2020 году. В составе "Динамо" он принял участие в 48 матчах, в которых сделал три голевые передачи. Напомним, 21 июня Международная федерация футбола (ФИФА) продлила разрешение легионерам, выступающим в Российской премьер-лиге (РПЛ), приостанавливать свои контракты до 30 июня 2023 года.

Ранее бывший тренер "Динамо" Сергей Силкин отреагировал на отъезд из московской команды защитника Гильермо Варелы.

Футбол,Сергей Силкин,Андрей Кобелев,Динамо,
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