Экс-тренер "Динамо" назвал предателем игрока бело-голубых Варелу

"Я уже все сказал: это предательство. Варела — предатель. Я бы его выгнал из команды, да и все", - сказал Кобелев.

29-летний уругваец перешел в российский клуб из датского "Копенгагена" в 2020 году. В составе "Динамо" он принял участие в 48 матчах, в которых сделал три голевые передачи. Напомним, 21 июня Международная федерация футбола (ФИФА) продлила разрешение легионерам, выступающим в Российской премьер-лиге (РПЛ), приостанавливать свои контракты до 30 июня 2023 года.