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50 минут назад

Тайно покинувший "Динамо" защитник Варела вернулся на базу за вещами

Газета.Ruиещё 2

Уругвайский защитник Гильермо Варела вернулся на базу «Динамо» в Новогорске. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Футболист собирает вещи и планирует в ближайшее время улететь в Бразилию, где и продолжит свою карьеру.

Сбежавший из "Динамо" защитник Варела вернулся за вещами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, ранее появилась информация о том, что защитник может присоединиться к бразильскому «Фламенго». Варела выступал за «Динамо» с 2020 года. Он сыграл за столичный клуб 48 матчей, в которых сделал три результативные передачи.

Кроме российского клуба футболист играл за уругвайский «Пеньяроль», немецкий «Айнтрахт», английский «Манчестер Юнайтед».

Напомним, 21 июня Международная федерация футбола (ФИФА) продлила разрешение легионерам, выступающим в Российской премьер-лиге (РПЛ), приостанавливать свои контракты до 30 июня 2023 года.

Этим правом уже воспользовались многие иностранные футболисты. Действующему чемпиону — «Зениту», удалось сохранить почти всех своих легионеров. Однако бразилец Юри Алберто отправился на родину, где будет выступать за «Коринтианс» до конца сезона. Вендел, Клаудиньо и Малком подписали новые контракты.

Футбол,Динамо,Манчестер Юнайтед,Зенит,
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