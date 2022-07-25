Нападающий Левандовски рассказал о поддержке в "Барселоне"

Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовски рассказал о поддержке в каталонском клубе. Его слова передает Sport.es.
"Мы с нетерпением ждем следующего матча, следующей тренировки, потому что чувствуем, что впереди что-то хорошее. Я очень рад быть здесь и быть частью этой команды. Я не чувствую, что знаком несколько дней с командой, ощущение такое, как будто я здесь несколько месяцев. Меня очень поддерживают как мои коллеги, так и сотрудники", – сказал Левандовски.
30 мая Левандовски объявил о решении покинуть "Баварию" в летнее трансферное окно. Он трижды опоздал на тренировку своего бывшего клуба перед стартом сезона.
16 июля стало известно о подписании поляком контракта с "Барселоной". В прошедшем сезоне немецкой бундеслиги Левандовски забил 35 мячей и стал лучшим бомбардиром турнира. В Лиге чемпионов мюнхенская "Бавария" вылетела в четвертьфинале от испанского "Вильярреала" (1:2 по сумме двух матчей). Контрактное соглашение польского форварда с "Баварией" было рассчитано до лета 2023 года.
Ранее Левандовски заявил, что опыт работы с Хосепом Гвардиолой поможет ему в "Барселоне".