Нападающий Левандовски рассказал о поддержке в "Барселоне"

"Мы с нетерпением ждем следующего матча, следующей тренировки, потому что чувствуем, что впереди что-то хорошее. Я очень рад быть здесь и быть частью этой команды. Я не чувствую, что знаком несколько дней с командой, ощущение такое, как будто я здесь несколько месяцев. Меня очень поддерживают как мои коллеги, так и сотрудники", – сказал Левандовски.