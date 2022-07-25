Злобная стратегия: «Спартак» «мочит» судей со старта РПЛ

А вдруг сработает?

Фото: РИА Новости РИА Новости

В субботу российский футбол изменился. «Спартак» хлопнул «Краснодар» и взлетел на второе место. Так высоко команда не находилась со времён Доменико Тедеско. Давно забытые ощущения для болельщиков. После четырёх голов пошли и грандиозные прогнозы: бывший советник Федуна Франко Камоцци сообщил, что «Спартак» может оказаться выше «Зенита», а в КБ пабликах появились переписки о потенциальном чемпионстве. Даже удивительно, что до сих пор не выступила Зарема Салихова. Она уж точно могла подвести черту под таким классным стартом команды.

Видео дня

Но главное, что окружает два тура – судейские вопросы. «Спартак» устроил разборку уже после первого – и правда, зачем откладывать неизбежное. Правильнее высказаться в самом начале. Ещё пару месяцев назад босс клуба Евгений Мележиков заявлял о бессмысленности подачи апелляций в ЭСК, но теперь именно этот орган призвали к ответу. После игры с «Ахматом» «Спартак» обратился в комиссию по нескольким эпизодам.

Параллельно нагнетали фон. Например, Федун сказал, что такие судейские решения – обычная практика, а принципиальность применяется только по отношению к «Спартаку». Так ещё ведь и рефери Владислав Безбородов к несчастью для себя родился в Петербурге – столь нелюбимом городе для «Спартака».

Но ЭСК РФС устоял. И сообщил, что все ключевые решения Безбородова были правильными. По эпизоду с Шелией действительно есть вопросы, но главное – осадок у боссов «Спартака» наверняка остался. Именно поэтому, когда в следующем матче Кирилл Левников в двух спорных ситуациях встал на сторону «Спартака», некоторые восприняли это как возвращение долга. Пусть якобы лучше так, зато без скандалов. В итоге петербуржец Левников не удалил Соболева, зато показал красную карточку Черникову. Бывший арбитр Федотов уже дал исчерпывающую оценку этому эпизоду, которую вы можете прочитать ниже. Если кратко – судья ошибся дважды.

Но какую реакцию вы ждали от руководства «Спартака»? Казалось, в этом случае лучше промолчать. Но не тут-то было. Федун забрал у своей супруги статус главного спикера клуба и вновь прошёлся по судейству. Акционеру не понравился назначенный в ворота команды пенальти. Он не то чтобы критиковал это решение, но назвал его курьёзным, явно намекая, что такого можно было и избежать.

Но это ещё не всё – следующий шаг сделал генеральный директор. Он сообщил, что игроки «Спартака» проведут встречу с представителями судейского корпуса. Потому что они нуждаются в подробном разъяснении каждого решения арбитров. А если не будут этого понимать, видимо, вновь придётся вспоминать о заговорах.

Пока «Спартак» действительно держит ситуацию в РПЛ под контролем. И это подкрепилось убедительной победой над «Краснодаром». Разгром в Питере уже забыт. Тем более, как считали в Москве, это был, скорее, корпоративный матч. А сейчас клуб встал на циничный и даже злобный путь – там явно будут обращать внимание на каждый эпизод и давить на всех, кого возможно.