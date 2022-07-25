В России предложили штрафовать футболистов за критику судей

Депутат Госдумы, член наблюдательного совета футбольного клуба «Химки» Роман Терюшков предложил ввести штрафы за критику футбольных судей. По его мнению, наказывать можно за любые комментарии по поводу работы арбитров. Парламентарий отметил, что в последние годы российских судей критикуют все. Это накладывает на рефери дополнительную нагрузку.
«Конечно, было бы неплохо запретить любые комментарии в адрес судей. Хочешь прокомментировать, пожалуйста — штраф. Критика бывает справедлива? Да, есть ошибки. В хоккее, например, комментировать судейство нельзя. Мы видим, что там вопросов к судейству нет. Поймите, когда каждый вкладывает капельку… У нас складывается мнение, что каждый судья ошибается в каждом матче. Есть правила, как и есть трактовки каждого эпизода. Считаю, что нужно запретить критиковать работу судей — в таком случае и картинка будет совсем другая», — привёл «Чемпионат» слова депутата.
Ранее Терюшков предложил приравнять смену спортивного гражданства к государственной измене. Его идея вызвала критику в спортивных кругах и не нашла поддержки в Кремле.
Роман Терюшков также известен как сторонник Fan ID — паспортов болельщиков, которые начали вводить в России с лета 2022 года. Болельщики раскритиковали систему и объявили бойкот футбольным матчам. Фанаты аргументировали своё решение ограничением прав и отсутствием каких-либо плюсов для самих поклонников футбола. В первый день работы система Fan ID сломалась — в выдаче паспорта отказывали даже тем, кто не имел проблем с законом. Минцифры объяснило проблемы плохими фотографиями, которые загружали пользователи.