40-летний Ибрагимович похвастался физической формой

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович показал, как выглядит его тело в 40 лет. На днях шведский футболист подписал новый контракт с итальянским клубом на сезон.

Ибрагимович — воспитанник шведского «Мальмё». Родной чемпионат Златан покинул в 2001 году, когда перешёл в «Аякс». После амстердамского клуба Ибрагимович выступал за «Ювентус», «Интер», «Барселону», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «Лос-Анджелес Гэлакси». В январе 2020-го было объявлено, что Ибрагимович возвращается в «Милан», в составе которого выступал с 2010 по 2012 год. Именно с Златаном «Милан» завоевал два последних чемпионства в Италии (2011/2022).