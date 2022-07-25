Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+29° в 
USD 57.39EUR 57.76
Войти в почту
21 минуту назад

Окружение Лапорты налаживает контакты с окружением Месси. В «Барселоне» считают, что убедят Лео вернуться

Sports.ru

Стало известно, как президент «Барселоны» постарается вернуть Лионеля Месси.

"Барселона" хочет вернуть Месси
Фото: Sports.ruSports.ru

Ранее появились сведения о том, что главный тренер каталонцев Хави попросил Жоана Лапорту вернуть аргентинца в команду, когда срок его контракта с «ПСЖ» истечет.

Лапорта и Месси не общались после ухода нападающего во французский клуб.

В этой связи сообщается, что окружение Лапорты будет налаживать контакты с окружением Месси, чтобы с течением времени у президента «Барсы» и футболиста произошел личный разговор.

Лапорта понимает, что Лео задел уход из «Барселоны», но со своей стороны готов сделать все, чтобы начать отношения заново.

В испанской команде считают, что смогут убедить Месси вернуться в «Барселону» летом 2023 года.

Футбол,Лионель Месси,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители