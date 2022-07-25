"Барселона" хочет вернуть Месси

Стало известно, как президент «Барселоны» постарается вернуть Лионеля Месси.
Ранее появились сведения о том, что главный тренер каталонцев Хави попросил Жоана Лапорту вернуть аргентинца в команду, когда срок его контракта с «ПСЖ» истечет.
Лапорта и Месси не общались после ухода нападающего во французский клуб.
В этой связи сообщается, что окружение Лапорты будет налаживать контакты с окружением Месси, чтобы с течением времени у президента «Барсы» и футболиста произошел личный разговор.
Лапорта понимает, что Лео задел уход из «Барселоны», но со своей стороны готов сделать все, чтобы начать отношения заново.
В испанской команде считают, что смогут убедить Месси вернуться в «Барселону» летом 2023 года.