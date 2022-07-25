Игрок "Локомотива" пропустит до 9 месяцев из-за травмы колена

"Комплексное обследование Лукаса Фассона выявило повреждение крестообразной связки левого коленного сустава. В ближайшие дни определимся с клиникой, где будет проведена операция. В настоящее время мы отправили снимки МРТ в ведущие клиники Европы. Ждем подтверждение диагноза от коллег. После проведения операции будут ясны сроки восстановления", - сказал главный врач московской команды Игорь Калюжный.