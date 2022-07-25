Игрок "Локомотива" пропустит до 9 месяцев из-за травмы колена

Защитник московского футбольного клуба "Локомотив" Лукас Фассон пропустит до 9 месяцев из-за повреждения крестообразной связки левого колена. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба "Локомотива".
Футболист получил травму в конце первого тайма матча второго тура Мир - Российской премьер-лиги с "Ростовом" (2:2).
"Комплексное обследование Лукаса Фассона выявило повреждение крестообразной связки левого коленного сустава. В ближайшие дни определимся с клиникой, где будет проведена операция. В настоящее время мы отправили снимки МРТ в ведущие клиники Европы. Ждем подтверждение диагноза от коллег. После проведения операции будут ясны сроки восстановления", - сказал главный врач московской команды Игорь Калюжный.
Сообщается, что восстановление футболиста при таком характере повреждения может занять от 7 до 9 месяцев.
Фассону 21 год, он перешел в "Локомотив" 8 июня. В чемпионате России бразилец провел два матча.