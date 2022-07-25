Варела вернулся на базу «Динамо»

При этом, по данным издания, футболист вернулся на базу московской команды только чтобы собрать свои вещи. В ближайшее время Варела планирует улететь в Бразилию, где продолжит свою спортивную карьеру. О прекращении сотрудничества с футболистом клуб объявит 25-26 июля.

Ранее сообщалось, что Варела в преддверии матча второго тура РПЛ против «Торпедо» без предупреждения покинул расположение «Динамо» и перестал выходить на связь. При этом еще неделю назад он говорил о желании провести в клубе весь только начавшийся сезон, но за день до игры в личном разговоре с главным тренером заявил о ровно противоположном. Также в СМИ появлялась информация о том, что футболист может присоединиться к бразильскому «Фламенго».