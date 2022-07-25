«Валенсия» заинтересовалась футболистом сборной России

«Там есть реальный интерес. Мой агент общался с ними по этому поводу», — отметил хавбек.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что спортивный директор «Валенсии» Мигель Анхель Корона предложил главному тренеру клуба Дженнаро Гаттузо рассмотреть кандидатуру российского футболиста. Баринов для испанцев — альтернатива полузащитнику «Челси» Тьемуэ Бакайоко и хавбеку «Арсенала» Лукасу Торрейре .

Баринов выступает за «Локомотив» с 2015 года. Вместе с клубом он выиграл чемпионат России и трижды завоевывал Кубок страны. На счету Баринова 13 матчей в составе сборной России. Он привлекается к играм национальной команды с 2019 года.