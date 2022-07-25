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46 минут назад

Вагнер Лав продолжит карьеру в Бразилии

Lenta.ruиещё 1

Бывший нападающий столичного ЦСКА Вагнер Лав в ближайшее время перейдет в один из клубов чемпионата Бразилии. Об этом сообщил журналист Фабио Алейшо в своем Twitter.

Вагнер Лав продолжит карьеру в Бразилии
Фото: ReutersReuters

О подписании контракта с новым клубом будет объявлено до конца недели. 38-летний Лав вернется в Бразилию, несмотря на желание футболиста вновь выступать в чемпионате России. Клубы, которые могли предложить ему контракт, почти завершили трансферную компанию, отметил Алейшо.

12 июля агент форварда Эвандро Феррейра отметил, что Лав хотел бы вернуться к выступлениям в составе ЦСКА. Последней командой в карьере бразильца был датский «Митьюлланд». В 2022 году нападающий провел девять матчей и забил один гол за датчан.

Лав дважды приходил в ЦСКА. С 2004 по 2011 год он провел 158 матчей в составе красно-синих и забил 79 голов. В 2013 году он во второй раз в карьере присоединился к «армейцам». В составе красно-синих он трижды выигрывал чемпионат России и завоевал Кубок УЕФА.

Футбол,Вагнер Лав,УЕФА,
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