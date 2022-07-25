Стало известно об отказе «Челси» от Роналду

Стало известно об отказе «Челси» от трансфера португальского нападающего « Манчестер Юнайтед » Криштиану Роналду . Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в YouTube .

Ранее стало известно , что фанаты мадридского «Атлетико» начали протестовать в социальных сетях против потенциального перехода Роналду в клуб. Португалец ранее выступал в составе принципиального соперника красно-белых «Реала» .

23 июля сообщалось, что Роналду готов на переход в «Атлетико». При этом мадридцам необходимо разгрузить платежную ведомость. Из-за ограничений Ла Лиги они не смогут подписать контракт с Роналду без того, чтобы избавиться от звездных игроков.